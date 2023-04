"Ferrari, la crisi non sarà breve". Montezemolo, profezia cupa: "Leclerc..." | Video (Di sabato 1 aprile 2023) Chi più di Luca Cordero di Montezemolo può sapere come far vincere un Mondiale alla Ferrari? Tra una battuta politica sulla Meloni («Per la prima volta abbiamo un governo eletto dagli italiani») e un giudizio sull'auto elettrica («Mai stato un grande estimatore»), l'ex cocco dell'Avvocato a Piazzapulita su La7 non può sfuggire a una domanda sulla Rossa. «Ormai fa fatica a vincere anche solo una gara, figuriamoci il Mondiale. Cosa sta succedendo?», chiede Formigli visibilmente preoccupato. «Lei mette il coltello nella piaga», replica sconsolato Montez, con il giornalista che allarga le braccia quasi a chiedere scusa. "La Ferrari? La crisi non sarà di breve durata". Guarda il Video di Montezemolo a Piazzapulita «Insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Chi più di Luca Cordero dipuò sapere come far vincere un Mondiale alla? Tra una battuta politica sulla Meloni («Per la prima volta abbiamo un governo eletto dagli italiani») e un giudizio sull'auto elettrica («Mai stato un grande estimatore»), l'ex cocco dell'Avvocato a Piazzapulita su La7 non può sfuggire a una domanda sulla Rossa. «Ormai fa fatica a vincere anche solo una gara, figuriamoci il Mondiale. Cosa sta succedendo?», chiede Formigli visibilmente preocto. «Lei mette il coltello nella piaga», replica sconsolato Montez, con il giornalista che allarga le braccia quasi a chiedere scusa. "La? Lanondidurata". Guarda ildia Piazzapulita «Insieme ...

