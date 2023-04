Felicità delle donne: quanto conta l’età? (Di sabato 1 aprile 2023) La Felicità delle donne? Certo che con l’età cambia. Ma i risultati possono spiazzare molti stereotipi. E’ il primo dato che emerge dall’approfondimento fatto per iO Donna dal sociologo e sondaggista Enrico Finzi sui dati elaborati da AstraRicerca. Dell’indagine, svolta per l’associazione Sòno a fine 2022 su un campione significativo di 1415 persone, maschi e femmine dai 18 ai 75 anni, sul tema Felicità, ci si è concentrati sul segmento 55-75. A sua volta diviso in due fasce, 55-64enni e 65-75enni. Che Finzi ha etichettato rispettivamente come “tardo adulte” e “neovecchie”. Giornata della Felicità: gli ormoni alleati del buon umore ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 aprile 2023) La? Certo che con l’età cambia. Ma i risultati possono spiazzare molti stereotipi. E’ il primo dato che emerge dall’approfondimento fatto per iO Donna dal sociologo e sondaggista Enrico Finzi sui dati elaborati da AstraRicerca. Dell’indagine, svolta per l’associazione Sòno a fine 2022 su un campione significativo di 1415 persone, maschi e femmine dai 18 ai 75 anni, sul tema, ci si è concentrati sul segmento 55-75. A sua volta diviso in due fasce, 55-64enni e 65-75enni. Che Finzi ha etichettato rispettivamente come “tardo adulte” e “neovecchie”. Giornata della: gli ormoni alleati del buon umore ...

