Farina di Vermi | pubblico scioccato | ecco come si riconoscono i cibi che la contengono

La Farina di Vermi ormai sta diventando un argomento di dibattito sui social network, con sempre più persone che sembrano disturbate da questa rivoluzione. ecco come riconoscere i cibi che la contengono. Farina di Vermi – GranTTSono molte le persone che si sono dimostrate scosse da questa notizia, infastidite dall'arrivo sulla loro tavola di prodotti che anche inconsapevolmente potrebbero contenere proprio questo tipo di Farina. Abbiamo parlato a lungo di quello che da molti veniva considerato il cibo del futuro, ricco di proteine ed estremamente salutare. Nonostante questo sono stati molti quelli a resistere all'idea che si trattasse di un qualcosa di fuori luogo e totalmente estraneo alla cultura occidentale.

