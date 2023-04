Faccia a faccia Meloni - Mattarella sul negoziato con l'Europa sul Pnrr (Di sabato 1 aprile 2023) - La presidente del Consiglio vede il capo dello Stato per un giro di orizzonte. Dall'Europa, il termine del 30 aprile per le modifiche ai piani nazionali. La preoccupazione dei sindacati: 'ad oggi, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 aprile 2023) - La presidente del Consiglio vede il capo dello Stato per un giro di orizzonte. Dall', il termine del 30 aprile per le modifiche ai piani nazionali. La preoccupazione dei sindacati: 'ad oggi, ...

Faccia a faccia Meloni - Mattarella sul negoziato con l'Europa sul Pnrr - La presidente del Consiglio vede il capo dello Stato per un giro di orizzonte. Dall'Europa, il termine del 30 aprile per le modifiche ai piani nazionali. La preoccupazione dei sindacati: 'ad oggi, ...