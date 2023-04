Fa il video di un'auto in fiamme e non presta soccorso: il guidatore muore per le ustioni (Di sabato 1 aprile 2023) Un uomo di 53 anni è morto in ospedale a causa delle ustioni riportate in un incidente automobilistico avvenuto lo scorso 6 febbraio sul Grande Raccordo Anulare di Roma . Lo riferisce Repubblica. La procura... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 aprile 2023) Un uomo di 53 anni è morto in ospedale a causa delleriportate in un incidentemobilistico avvenuto lo scorso 6 febbraio sul Grande Raccordo Anulare di Roma . Lo riferisce Repubblica. La procura...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Uomo prende fuoco nella sua auto, due ragazzi non lo aiutano ma fanno il video: il 53enne muore. Si indaga per omis… - ladyonorato : Il rischio di incendio delle auto elettriche (con batterie a litio) è nettamente superiore a quello delle auto a co… - giubileif : Dopo i monumenti vandalizzati e le strade bloccate, oggi a Bologna sono state sgonfiate le gomme delle auto parcheg… - GiangioTheGlide : RT @fattoquotidiano: Uomo prende fuoco nella sua auto, due ragazzi non lo aiutano ma fanno il video: il 53enne muore. Si indaga per omissio… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Uomo prende fuoco nella sua auto, due ragazzi non lo aiutano ma fanno il video: il 53enne muore. Si indaga per omissio… -