F1 TV8, gara GP Australia 2023: orario 2 aprile, programma in chiaro, streaming (Di sabato 1 aprile 2023) Si ripartirà così, con il neerlandese Max Verstappen a quota 44 davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez a -1, l'Aston Martin dell'iberico Fernando Alonso a -14 e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz a -24: domani, domenica 2 aprile, alle ore 07.00 italiane, andrà in scena la gara del GP di Australia. Il terzo round del Mondiale 2023 di F1 si correrà sul tracciato di Melbourne e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, con la diretta streaming affidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita integrale della gara alle 14.55 in chiaro su TV8 HD e tv8.it. Classifica Mondiale F1 2023: la graduatoria dei piloti. Max Verstappen in testa, Perez a -1 CALENDARIO GP ...

