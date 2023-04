F1 | Sergio Perez | “Ho avuto il solito problema in frenata | pensavamo di averlo risolto e invece…”

(Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen primo.ultimo. Questo è l’esito clamoroso delle qualifiche del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne la giornata in casa Red Bull è stata davvero antitetica. Il campione del mondo in carica ha stampato una clamorosa pole position, mentre il suo vicino di box ha concluso il suo primo tentativo nella Q1 nella ghiaia di curva 3, con un errore davvero grossolano. Nel team radio immediato, il messicano si è lamentato di ungià noto alla sua vettura. Nel post-qualifiche ha spiegato cosa sia successo: “C’è untecnico alla mia RB19 chedi avere sistemato dopo che si era già visto in mattinata ma, a quanto pare, non è stato così. Di cosa si tratta? Un ...

