F1, Max Verstappen svetta nella FP3 a Melbourne. Ferrari indietro, ma senza provare il giro veloce (Di sabato 1 aprile 2023) Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere a Melbourne (Australia), sede del terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Albert Park, l’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto il miglior tempo di 1:17.565 a precedere di 0.162 lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) e di 0.373 il francese Esteban Ocon (Alpine). Una FP3 nella quale però la Red Bull ha evidenziato alcune problematiche di degrado delle gomme, quando è stato il momento di testare la vettura sul passo gara. Per questo, Max non è uscito dall’abitacolo della sua RB19 non proprio tranquillo. A seguire troviamo la Mercedes del britannico George Russell a 0.390 in quarta piazza, l’Alpine del transalpino Pierre Gasly a 0.529 in quinta e il messicano Sergio Perez (Red Bull) in sesta a 0.558, autore di tantissimi errori nel corso del turno e in grave ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Calato il sipario sulla terza sessione di prove libere a(Australia), sede del terzo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Albert Park, l’olandese Max(Red Bull) ha ottenuto il miglior tempo di 1:17.565 a precedere di 0.162 lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) e di 0.373 il francese Esteban Ocon (Alpine). Una FP3quale però la Red Bull ha evidenziato alcune problematiche di degrado delle gomme, quando è stato il momento di testare la vettura sul passo gara. Per questo, Max non è uscito dall’abitacolo della sua RB19 non proprio tranquillo. A seguire troviamo la Mercedes del britannico George Russell a 0.390 in quarta piazza, l’Alpine del transalpino Pierre Gasly a 0.529 in quinta e il messicano Sergio Perez (Red Bull) in sesta a 0.558, autore di tantissimi errori nel corso del turno e in grave ...

