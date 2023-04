F1 | Max Verstappen in pole position nel GP d’Australia davanti alle Mercedes 5° Sainz | 7° Leclerc

(Di sabato 1 aprile 2023) Maxsi inventa una magicaad Albert Park e domani scatteràa tutti al via del Gran Premio2023, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 22ma partenza al palo della carriera per l’olandese della Red Bull, bravissimo a trovare il time-attack ideale proprio nel momento decisivo della qualifica chiudendosorprendentidi George Russell e Lewis Hamilton. 4° Fernando Alonso con l’Aston Martin, mentre deludono le Ferrari con Carlos5° ed il-man dell’anno scorso Charles7°. In Q1 si verifica subito un colpo di scena dopo sei minuti, con Perez che commette un errore e va lungo alla staccata di curva 3 rimanendo ...

MELBOURNE - Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale 2023 di F1. La terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia, è giunto al termine. Verstappen ha chiuso al comando, registrando il suo miglior tempo in 1:17.565, precedendo l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'Alpine di Esteban Ocon. La Mercedes di George Russell occupa la quarta posizione.

Seconda pole position stagionale per Max Verstappen, la terza su tre gare per la Red Bull che si conferma dominante anche a Melbourne, nel Gran Premio d'Australia. Ventiduesima pole position della carriera per Max Verstappen che a Melbourne domina tutte le tre fasi delle qualifiche e - con il tempo di un minuto, 16 secondi e 732 millesimi - precede entrambe le Mercedes.