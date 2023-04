F1 | Max Verstappen a caccia del primo successo in Australia Ferrari spera nel degrado minimo…

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) Appassionati di motori e di F1 l’appuntamento è fissato per le ore 07.00 italiane di domani. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, in, il terzo round del Mondiale 2023 di F1 andrà in scena e la domanda è la seguente e non una novità: Maxvincerà? L’olandese della Red Bull, in pole-position per la 22ª volta in carriera, ha un conto in sospeso con questo appuntamento. Nei fatti, Max non è mai salito sul podio più alto nella tappa oceanica e la voglia di interrompere questo digiuno ce l’ha sicuramente. Non è stato un weekend semplice per il due-volte iridato perché la RB19 nel corso delle prove libere qualche problema nello sfruttamento delle mescole l’ha palesato. Vero è che quando era richiesto fare il tempo, il neerlandese ha cambiato marcia e soprattutto nel terzo settore della pista la differenza è stata ...