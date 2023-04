F1 | Lewis Hamilton | “L’obiettivo è arrivare primo! Vi ricordate la prima curva del 2007?”

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023)scatterà dalla terza piazzola nel GP di Australia 2023, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Melbourne. Il britannico è riuscito a mettersi in luce sul tracciato semi-cittadino al volante della propria Mercedes e ha conquistato una buona posizione in seconda fila, alle spalle di Max Verstappen (il Campione del Mondo è in pole position con la Red Bull) e del compagno di squadra George Russell (secondo). Il sette volte Campione del Mondo, che sarà affiancato dalla Aston Martin di Fernando Alonso, andrà a caccia del podio nella terra dei canguri e l’impressione è che le Frecce d’Argento sia in crescita.ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine delle qualifiche: “Sono contentissimo. Un risultato totalmente inatteso, sono fiero del team. Russell ha fatto un ...