F1, Lance Stroll: "Bel risultato di squadra, domani ci sarà grande battaglia"

Lance Stroll chiude con una buona sesta posizione le sue qualifiche del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il canadese del team Aston Martin ha adottato una strategia particolare, entrando in azione solo nelle ultime fasi della Q3, sfruttando però al meglio la sua vettura. La pole position è andata a Max Verstappen con un ottimo 1:16.732, precedendo George Russell e Lewis Hamilton. Quarto il suo compagno di scuderia Fernando Alonso, quindi Lance Stroll a sandwich tra le due Ferrari. Un distacco di 576 millesimi, e soli 38 da Carlos Sainz. Al termine delle qualifiche australiane, Lance Stroll ha raccontato le sue sensazioni: "È stato divertente; è una pista fantastica su cui spingere forte e la macchina si comportava bene. Ottimo risultato di squadra, domani ci sarà grande battaglia."

