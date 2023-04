F1, l’amara realtà della Ferrari: le qualifiche in Australia la confermano quarta forza (Di sabato 1 aprile 2023) Prosegue il trend negativo della Ferrari in questo avvio di stagione, dopo aver mancato il podio nelle prime due gare del Mondiale di Formula Uno 2023. Quest’oggi la Scuderia di Maranello ha fatto un passo indietro anche in qualifica, dovendosi accontentare del quinto posto con Carlos Sainz e del settimo con Charles Leclerc sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Australia. Un sabato assolutamente negativo per la Rossa, che non ha saputo sfruttare il passo falso della Red Bull di Sergio Perez (eliminato in Q1 per problemi in frenata) ritrovandosi nel ruolo di quarta forza in campo a Melbourne sul giro secco. Probabilmente il risultato non rispecchia appieno il potenziale odierno della SF-23 nel time-attack, per via di un Q3 imperfetto da parte dei piloti, ma la ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Prosegue il trend negativoin questo avvio di stagione, dopo aver mancato il podio nelle prime due gare del Mondiale di Formula Uno 2023. Quest’oggi la Scuderia di Maranello ha fatto un passo indietro anche in qualifica, dovendosi accontentare del quinto posto con Carlos Sainz e del settimo con Charles Leclerc sulla griglia di partenza del Gran Premio d’. Un sabato assolutamente negativo per la Rossa, che non ha saputo sfruttare il passo falsoRed Bull di Sergio Perez (eliminato in Q1 per problemi in frenata) ritrovandosi nel ruolo diin campo a Melbourne sul giro secco. Probabilmente il risultato non rispecchia appieno il potenziale odiernoSF-23 nel time-attack, per via di un Q3 imperfetto da parte dei piloti, ma la ...

