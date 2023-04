F1 in tv, orari GP Australia 2023: programma gara, streaming TV8 e Sky (Di sabato 1 aprile 2023) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche disputate questa mattina, è già tempo di pensare al piatto forte del weekend, il Gran Premio di Australia di domani, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Alle ore 07.00 italiane si spegneranno i semafori sul tracciato dell’ Albert Park, per una gara che si annuncia come sempre particolarmente intensa. Dalla pole position scatterà il solito Max Verstappen, autore di una pole position letteralmente stellare questa mattina. L’olandese ha chiuso con il tempo di 1:16.732 con 236 millesimi di vantaggio su George Russell e 372 su Lewis Hamilton. Quarta posizione per Fernando Alonso davanti alla prima Ferrari di Carlos Sainz, quindi Lance Stroll e Charles Leclerc. La grande sorpresa di giornata, ovviamente, è l’ultimo posto di Sergio Perez, subito nella ghiaia di curva 3 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche disputate questa mattina, è già tempo di pensare al piatto forte del weekend, il Gran Premio didi domani, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Alle ore 07.00 italiane si spegneranno i semafori sul tracciato dell’ Albert Park, per unache si annuncia come sempre particolarmente intensa. Dalla pole position scatterà il solito Max Verstappen, autore di una pole position letteralmente stellare questa mattina. L’olandese ha chiuso con il tempo di 1:16.732 con 236 millesimi di vantaggio su George Russell e 372 su Lewis Hamilton. Quarta posizione per Fernando Alonso davanti alla prima Ferrari di Carlos Sainz, quindi Lance Stroll e Charles Leclerc. La grande sorpresa di giornata, ovviamente, è l’ultimo posto di Sergio Perez, subito nella ghiaia di curva 3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... videomotorsIT : Formula 1: risultato qualifiche Gp d’Australia 2023. Orari della gara in tv // - mvb66 : RT @TV8it: Siamo solo a mercoledì, ma non vediamo l’ora che arrivi il weekend per stare in compagnia della Formula 1 ??? Scoprite gli orari… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: GP Australia, la griglia ufficiale e gli orari tv - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: GP Australia, la griglia ufficiale e gli orari tv - Gazzetta_it : GP Australia, la griglia ufficiale e gli orari tv -