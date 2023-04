F1, in Australia altro pasticcio Ferrari: Sainz in pista davanti a Leclerc è l’ennesimo suicidio tattico (Di sabato 1 aprile 2023) N0n tira buona aria in casa Ferrari dopo le qualifiche in Australia, tanto per cambiare verrebbe da dire. E’ l’ennesimo suicidio tattico – involontario, certo, ma che dimostra la solita poca reattività nel prendere le decisioni chiave in poco tempo – quello che ha portato al settimo posto in griglia di partenza di Charles Leclerc, che ha dovuto fare il proprio giro veloce alle spalle di Sainz che invece si trovava in un giro lento di preparazione a un tentativo di giro veloce. Così, su un circuito cittadino come quello di Melbourne, con poco spazio e la pista abbastanza stretta, inevitabilmente il monegasco è stato rallentato – soprattutto in curva 3 e 4 – dal compagno spagnolo, ovviamente in modo non intenzionale, ma frutto di due strategie diverse. ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) N0n tira buona aria in casadopo le qualifiche in, tanto per cambiare verrebbe da dire. E’– involontario, certo, ma che dimostra la solita poca reattività nel prendere le decisioni chiave in poco tempo – quello che ha portato al settimo posto in griglia di partenza di Charles, che ha dovuto fare il proprio giro veloce alle spalle diche invece si trovava in un giro lento di preparazione a un tentativo di giro veloce. Così, su un circuito cittadino come quello di Melbourne, con poco spazio e laabbastanza stretta, inevitabilmente il monegasco è stato rallentato – soprattutto in curva 3 e 4 – dal compagno spagnolo, ovviamente in modo non intenzionale, ma frutto di due strategie diverse. ...

