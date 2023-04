F1, Hulkenberg: “Non sono riuscito a fare un giro come in Q2, ma piazzamento in top10 è positivo” (Di sabato 1 aprile 2023) Niko Hulkenberg, pilota della scuderia Haas, ha raccolto un prezioso piazzamento al decimo posto dopo le qualifiche del Gran Premio D’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 in scena questo weekend al circuito Albert Park di Melbourne. Il tedesco nello specifico ha segnato un ritardo di +1.003 rispetto alla vetta occupata da Max Verstappen, autore del miglior tempo con 1:16.732. Un’ottima prova dunque per il nativo di Emmerich am Rhein che, in mixed zone, ha analizzato quanto fatto: “Il Q2 è stato particolarmente buono. Entrando in Q3, avevo solo un set di gomme nuove mentre tutti gli altri ne avevano due. Non c’era quindi molto da ricavare”. Hulkenberg ha quindi espresso particolare fiducia in vista della gara: “Non sono riuscito a fare un giro ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Niko, pilota della scuderia Haas, ha raccolto un preziosoal decimo posto dopo le qualifiche del Gran Premio D’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 in scena questo weekend al circuito Albert Park di Melbourne. Il tedesco nello specifico ha segnato un ritardo di +1.003 rispetto alla vetta occupata da Max Verstappen, autore del miglior tempo con 1:16.732. Un’ottima prova dunque per il nativo di Emmerich am Rhein che, in mixed zone, ha analizzato quanto fatto: “Il Q2 è stato particolarmente buono. Entrando in Q3, avevo solo un set di gomme nuove mentre tutti gli altri ne avevano due. Non c’era quindi molto da ricavare”.ha quindi espresso particolare fiducia in vista della gara: “Nonun...

