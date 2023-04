F1 | griglia di partenza GP Australia 2023 | risultati e classifica qualifiche | pole Verstappen

Leggi su sportface

(Di sabato 1 aprile 2023) Maxinposition a Melbourne. Ladidel Gran Premio di, terzo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Caccia allaposition sulla pista di Albert Park, dove su un tracciato estremamente tecnico c’è tanta bagarre per conquistare le migliori caselle in vista della gara in programma alle ore 7 di domenica 2 aprile. Di seguito ecco ie ladelleandate in scena all’alba italiana. Q1 – Disastro Red Bull con Sergio Perez che la mette nella via di fuga per alcuni problemi alla sua vettura, partirà dall’ultima casella, mentredimostra di essere di un’altra categoria. Dopo la bandiera rossa, è infatti l’olandese a ...