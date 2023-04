F1 | Gp Australia Verstappen in pole ' Ho quasi colpito un uccello'

(Di sabato 1 aprile 2023) Il campione del mondo della Red Bull: "Pista difficile per via dell'asfalto" MELBOURNE () - "L'ultimo tentativo è stato molto buono. Per il week - end sarà difficile la gestione delle gomme, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Montecarlonews : F1. Delusione Ferrari: Leclerc è solo settimo, in Australia la pole è di Verstappen. A seguire le Mercedes - milanomagazine : Dopo il gran premio dell’Arabia Saudita che ha visto la vittoria di Sergio Perez, è tempo di entrare nel vivo del t… - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Verstappen in pole position nel Gp d’Australia di F1 2023, Ferrari indietro -

Ci sarà da divertirsi quindi, ma la minaccia perarriva sicuramente anche dalla Aston Martin - Mercedes. Fernando Alonso è quarto e per lui è stata una sorpresa essere dietro alle due ...Lo ha dichiarato il campione del mondo della Red Bull, l'olandese Max, dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio di. "Mi aspettavo una qualifica complicata per via ......passi in avanti importanti per la Ferrari nelle qualifiche del GP d'. Quinto tempo per lo spagnolo, solo settimo per il monegasco Charles Leclerc. Tra loro e la Red Bull di Maxci ...

F1, GP Australia: Verstappen fa la pole, poi le Mercedes. Male le Ferrari Virgilio Sport

L'olandese è superlativo all'ultimo giro delle qualifiche: battute le due Mercedes di Russell e Hamilton. Quarto il solito Alonso con l'Aston Martin, poi c'è la prima rossa dello spagnolo ...Max Verstappen si inventa una magica pole position ad Albert Park e domani scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio d’Australia 2023, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 22ma pa ...