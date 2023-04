F1: Gp Australia. Vasseur 'Qualifica non andata nel verso giusto' (Di sabato 1 aprile 2023) Il team principal della Ferrari: "I punti comunque si assegnano domani" MELBOURNE (Australia) - "La Qualifica di oggi è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Il team principal della Ferrari: "I punti comunque si assegnano domani" MELBOURNE () - "Ladi oggi è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 | #AustralianGP, #Vasseur: “Qualifica serrata, le cose non sono andate nel verso giusto” - glooit : F1:Australia;Vasseur, purtroppo cose non andate nel verso giusto leggi su Gloo - doctorhoover : RT @Motorsport_IT: #F1 | In questo nuovo appuntamento del #Candido firmato - Motorsport_IT : #F1 | In questo nuovo appuntamento del #Candido firmato - DR3CL16 : RT @angiistanca: anche questa volta il problema non è tanto ciò che dice ma in questo caso il tempismo. Puoi uscirtene con una dichiarazion… -