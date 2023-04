F1: Gp Australia. Sainz 'Tutti vicini, difficile dire chi sia davanti' (Di sabato 1 aprile 2023) Il pilota spagnolo della Ferrari: "Avevamo un buon passo in qualifica" MELBOURNE (Australia) - "Le Mercedes sono sempre lì. Tutti sono lì, siamo Tutti così vicini, è difficile dire chi sia davanti". ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Il pilota spagnolo della Ferrari: "Avevamo un buon passo in qualifica" MELBOURNE () - "Le Mercedes sono sempre lì.sono lì, siamocosì, èchi sia". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Ferrari, scintille in Australia: cosa è successo tra Leclerc e Sainz - direpuntoit : La pole position dell'#AustralianGP è di Max Verstappen. Le due Ferrari di Sainz e Leclerc molto dietro. - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Verstappen in pole in Australia davanti alle Mercedes. Ferrari: Sainz 5°, Leclerc 7° [di Alessandra Retico] - SassoMarcoSF91 : F1 - La griglia di partenza del GP d'Australia 2023. Provvisoria ovviamente #formula1 #f1 #ferrari #mercedes… - zazoomblog : F1 in Australia altro pasticcio Ferrari: Sainz in pista davanti a Leclerc è l’ennesimo suicidio tattico -… -