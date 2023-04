F1 GP Australia | orario e dove vederlo in tv e streaming

(Di sabato 1 aprile 2023) Tutto è pronto per l'F1 GP. Si corre l'appuntamento con la terza prova del Mondiale di Formula Uno. Il via alle 7 di domenica 2 aprile.

La gara del GP di2023 sulla pista di Melbourne di Formula 1 sarà visibile domani in tv : ecco le informazioni su canale,e diretta streaming. Sulla pista di Albert Park terza gara stagionale in cui la ...Le qualifiche del Gran Premio di2023 sulla pista di Albert Park a Melbourne di F1 saranno visibili in chiaro su TV8 in replica. Ricapitoliamo di seguito tutte le informazioni sue trasmissione televisiva di questo ...... quella teoricamente più indicativa perché svolta nell'in cui avranno luogo anche qualifiche ... Per la Mercedes l'obiettivo minimo insarà quello di confermare il ruolo di terza forza ...

F1 su TV8, GP Australia 2023: orario qualifiche in chiaro, programma, diretta e differita OA Sport

Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gp d'Australia, terza prova del mondiale di Formula 1 in programma domenica (7 ora italiana) sul circuito di Melbourne. Per il pilota olandese della Red ...Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche disputate questa mattina, è già tempo di pensare al piatto forte del weekend, il Gran Premio di Australia di domani, terzo appuntamento del Mondiale ...