F1 GP Australia 2023, Vasseur: “Qualifica serrata, le cose non sono andate nel verso giusto” (Di sabato 1 aprile 2023) Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2023: “Purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. È stata una Qualifica molto serrata e in Q3 eravamo al limite con il tempo verso fine sessione. Leclerc non ha dunque fatto il giro di preparazione mentre Sainz non è riuscito a mettere insieme il giro. Se non avesse perso quel paio di decimi in curva 1 avrebbe potuto ambire al secondo o al terzo posto“. Vasseur ha poi proseguito: “I punti si assegnano domani e prepareremo la gara al meglio per rimontare. Sorpassare non è facile su questa pista, ma la corsa può essere imprevedibile. Stiamo lavorando per ottenere ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Il team principal della Ferrari, Frederic, ha parlato al termine delle qualifiche del GP d’: “Purtroppo lenonnelper noi. È stata unamoltoe in Q3 eravamo al limite con il tempofine sessione. Leclerc non ha dunque fatto il giro di preparazione mentre Sainz non è riuscito a mettere insieme il giro. Se non avesse perso quel paio di decimi in curva 1 avrebbe potuto ambire al secondo o al terzo posto“.ha poi proseguito: “I punti si assegnano domani e prepareremo la gara al meglio per rimontare. Sorpassare non è facile su questa pista, ma la corsa può essere imprevedibile. Stiamo lavorando per ottenere ...

