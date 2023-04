F1 GP Australia 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming (Di sabato 1 aprile 2023) Va in archivio il terzo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e c’è inevitabilmente grande attesa per la gara del GP di Australia sul circuito di Melbourne: come di consueto domenica si corre la gara che chiude il programma e va ad assegnare i punti ai piloti: vi proponiamo le indicazioni su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Doppio trionfo Red Bull nelle prime due gare stagionali, la Ferrari cerca contromisure. Orari scomodissimi per il pubblico italiano, visto che la gara scatterà alle ore 07 di domenica 2 aprile. diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, oltre che su Now. La differita in chiaro ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Va in archivio il terzo weekend stagionale del Mondialedi F1 e c’è inevitabilmente grande attesa per ladel GP disul circuito di Melbourne: come di consuetosi corre lache chiude il programma e va ad assegnare i punti ai piloti: vi proponiamo le indicazioni sutv ee le informazioni suldi riferimento. Doppio trionfo Red Bull nelle prime due gare stagionali, la Ferrari cerca contromisure. Orari scomodissimi per il pubblico italiano, visto che lascatterà alle ore 07 di2 aprile.tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno esu Sky Go, oltre che su Now. La differita in chiaro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????????? ? ???????? ?????????????????????????? ????????'????????????????!! LIVE ? - SkySportF1 : Ultimo in griglia Sergio Perez Mercedes in scia a Max Verstappen nel Q1 LIVE le qualifiche ?… - SkySportF1 : ???????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????????????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????` ???????????? LIVE ? - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Gp d’Australia, Ferrari quinta e settima in qualifica: cosa è successo in pista - angelo_perfetti : Gp d’Australia, Ferrari quinta e settima in qualifica: cosa è successo in pista -