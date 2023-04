F1, gara 2 aprile: orario, programma GP Australia 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 1 aprile 2023) Terzo appuntamento del 2023 del Mondiale di Formula 1: dopo il Bahrain e l’Arabia Saudita, i grandi della classe regina dell’automobilismo sono protagonisti in Australia, a Melbourne. Il Gran Premio d’Australia si svolge nello spazio verde della città di Melbourne, ossia ad Albert Park dal 1996. Circuito da 5278 metri e 14 curve, che ha visto segnare lo scorso anno il record del giro da Charles Leclerc con il tempo di 1’20?260. L’Australia negli ultimi anni ha portato fortuna alla Ferrari, con la vittoria dello scorso anno di Leclerc e la doppietta di Sebastian Vettel tra 2017 e 2018. gara che è stata vinta quattro volte da Michael Schumacher tra il 2000 e il 2004, oltre che da Eddie Irvine nel 1999 e Kimi Raikkonen nel 2007. Serve una svolta per la Rossa, dopo che nelle prime due gare il miglior ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Terzo appuntamento deldel Mondiale di Formula 1: dopo il Bahrain e l’Arabia Saudita, i grandi della classe regina dell’automobilismo sono protagonisti in, a Melbourne. Il Gran Premio d’si svolge nello spazio verde della città di Melbourne, ossia ad Albert Park dal 1996. Circuito da 5278 metri e 14 curve, che ha visto segnare lo scorso anno il record del giro da Charles Leclerc con il tempo di 1’20?260. L’negli ultimi anni ha portato fortuna alla Ferrari, con la vittoria dello scorso anno di Leclerc e la doppietta di Sebastian Vettel tra 2017 e 2018.che è stata vinta quattro volte da Michael Schumacher tra il 2000 e il 2004, oltre che da Eddie Irvine nel 1999 e Kimi Raikkonen nel 2007. Serve una svolta per la Rossa, dopo che nelle prime due gare il miglior ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Domani il Vivicittà Palermo: corsa di 10 chilometri in Favorita, in gara pure un 90enne - juv3ntin0vero : RT @vlahovismopuro: Non c'erano i social, ci stava solo una gara serale criptata, si ascoltava alla radio. Ci tengo a a quel sabato 1 apri… - aboutishikawa : RT @PowervolleyMI: ?? Pronti per Gara 4 dei quarti di finale Play Off ?? #MilanoPerugia ?? Domenica 2 aprile, ore 18:00! ?? Diretta su https:… - a_lievre : @ferdinandodelia @il_totino @stacce2021 Non è una gara, anche perché vinci a mani basse. Con voi è primo aprile tutto l’anno - AndreArcticM : RT @vlahovismopuro: Non c'erano i social, ci stava solo una gara serale criptata, si ascoltava alla radio. Ci tengo a a quel sabato 1 apri… -