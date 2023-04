F1 | Frederic Vasseur | “Qualifica non andata nel verso giusto”

(Di sabato 1 aprile 2023) Le qualifiche del Gran Premio di Australia hanno restituito nuovamente una Ferrari che sembra continuare ad interpretare il ruolo di quarta forza in griglia. Carlos Sainz partirà dalla quinta posizione, mentre Charles Leclerc scatterà addirittura dalla quarta fila, in settima posizione. Il team principal del Cavallino Rampante,ha espresso il suo disappunto, raccontando quanto accaduto in(ANSA): “Ladi oggi è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nelper noi. “ “In Q3 eravamo al limite col tempola fine della sessione e così abbiamo evitato di fare il giro di preparazione con Charles (Leclerc, ndr), mentre Carlos (Sainz, ndr)non è riuscito a mettere insieme il giro, perdendo un paio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #F1 / Frederic Vasseur ha spiegato la rabbia manifestata via radio da Charles Leclerc #AustralianGP - Annamaria_gd_19 : RT @_Semino_: Domani la scuderia sarà composta da: Charles leclerc primo pilota Frederic Vasseur team principal Andrea Ferrari fa tutto il… - boredmartii : RT @_Semino_: Domani la scuderia sarà composta da: Charles leclerc primo pilota Frederic Vasseur team principal Andrea Ferrari fa tutto il… - _tilltheend : RT @_Semino_: Domani la scuderia sarà composta da: Charles leclerc primo pilota Frederic Vasseur team principal Andrea Ferrari fa tutto il… - ThatGalFlavia : RT @_Semino_: Domani la scuderia sarà composta da: Charles leclerc primo pilota Frederic Vasseur team principal Andrea Ferrari fa tutto il… -

Il team principal della Ferrari,, ha parlato al termine delle qualifiche del GP d'Australia 2023 : ' Purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. È stata una qualifica molto serrata e in Q3 eravamo al ...Così, team principal della Ferrari, analizza le qualifiche del 'Cavallino' al Gp d'Australia, terza prova del Mondiale 2023 di Formula 1. "I punti comunque si assegnano domani e dopo ..., team principal: 'La nostra sfida è vincere" Nel giorno di San Valentino la Ferrari ha presentato a Maranello la sua nuova monoposto : si chiama SF - 23 e parteciperà al prossimo ...

Vasseur: "Ferrari, non bene. Ma la gara è imprevedibile e abbiamo lavorato sul passo" La Gazzetta dello Sport

Le qualifiche del Gran Premio di Australia hanno restituito nuovamente una Ferrari che sembra continuare ad interpretare il ruolo di quarta forza in griglia. Carlos Sainz partirà dalla quinta posizion ..."La qualifica di oggi è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. In Q3 eravamo al limite col tempo verso la fine della sessione e così abbiamo evitato d ...