F1: Australia; Verstappen in pole, quinta Ferrari Sainz (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia. Il campione del mondo partirà davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. quinta la Ferrari di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Maxsu Red Bull ha conquistato laposition nel Gran Premio d'. Il campione del mondo partirà davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.ladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaPettinelli : F1: Australia; Verstappen in pole, quinta Ferrari Sainz - Ultima Ora - ANSA - RSIsport : ??????? Max Verstappen scatterà dalla prima posizione nel GP d'Australia. L'olandese ha preceduto George Russell e Lew… - SkyTG24 : Formula 1, qualifiche del Gp in Australia. Verstappen in pole davanti a Russel e Hamilton - DReinato : RT @quattroruote: #F1, GP Australia: Verstappen in pole davanti alle due Mercedes di Russell e Hamilton --> - quattroruote : #F1, GP Australia: Verstappen in pole davanti alle due Mercedes di Russell e Hamilton --> -

F1, pole Verstappen in Australia davanti alle Mercedes: Ferrari lontane MELBOURNE - Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Australia , terzo appuntamento del mondiale 2023 di F1 . Il due volte campione del mondo in carica la spunta in una giornata complicata per ... F1: Australia; Verstappen in pole, quinta Ferrari Sainz Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia. Il campione del mondo partirà davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Quinta la Ferrari di Carlos ... F1, GP Australia: Verstappen fa la pole, poi le Mercedes. Male le Ferrari Virgilio Sport F1: Australia; gioia Verstappen 'domani voglio vincere' "L'ultimo tentativo è stato molto buono. Per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per poter spingere subito. Ma nel Q3 tutto ha funzionato bene". (ANSA) ... F.1, GP Australia Perez fuori in Q1 per un problema tecnico, domani partirà ultimo. Ferrari si conferma solo quarta forza in pista ...