Everton-Tottenham (lunedì 03 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spurs senza Antonio Conte, in panchina ci sarà Cristian Stellini (Di sabato 1 aprile 2023) Quando entrambe le squadre hanno giocato 28 partite, l’Everton è quartultimo in classifica impegnato in una disperata lotta per evitare di tornare in seconda divisione per la prima volta dalla stagione 1953-54, mentre il Tottenham sta cercando di difendere con le unghie e con i denti un piazzamento tra le prime quattro che sarebbe manna InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 1 aprile 2023) Quando entrambe le squadre hanno giocato 28 partite, l’è quartultimo in classifica impegnato in una disperata lotta per evitare di tornare in seconda divisione per la prima volta dalla stagione 1953-54, mentre ilsta cercando di difendere con le unghie e con i denti un piazzamento tra le prime quattro che sarebbe manna InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Everton-Tottenham (lunedì 03 aprile 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spurs senza Antonio Conte, in p… - Forthefunofit17 : RT @Sexyfootylover: Dele Alli sagging (1) ?????????? #Dele #Alli #Delealli #Tottenham #TottenhamHotspur #TOT #Everton #EvertonFC #EVE #Besiktas… - ETGazzetta : Stellini: 'Grazie Conte, userò quello che ho imparato da lui' - deatoffees : Parte la volata finale per la salvezza il Epl , #Everton sarà impegnato lunedì sera contro il #Tottenham. Ovviament… - cassapronostici : Pronostico Everton – Tottenham Hotspur: Trasferta ostica per gli Spurs -