Ethan dei Maneskin rasato a zero dopo il concerto di Bari: è un pesce d'aprile? (Di sabato 1 aprile 2023) La band romana ha pubblicato su Instagram una serie di foto che sembrerebbero inequivocabili: il batterista con in mano una lametta mentre si rasa i capelli, e poi completamente rasato al fianco di Victoria. Ma i fan sperano che si tratti di uno scherzo. Quello che sappiamo

