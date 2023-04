Esplosione villetta a Nettuno | morto 58enne

(Di sabato 1 aprile 2023) Non ce l’ha fatta, ilrimasto ferito gravemente nell’avvenuta a seguito dell’incendio di questa mattina a. Il rogo era avvenuto nell’abitazione dell’uomo, in via Lago Trasimeno 68, alle 6:00, a seguito della fuga di gas da una bombola. Nellain quel momento c’era solo il fratello del proprietario, un uomo di 58 anni, rimasto ustionato nel 90% del corpo. Ferite gravissime, per le quali ilera stato trasportato con urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove nel tardo pomeriggio di oggi è. L’e l’incendio aIl devastante incendio è scoppiato all’alba. Prima un’, poi le fiamme, che hanno fatto scattare l’allarme nei vicini ...

