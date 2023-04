Esclusa dalla polizia per un tatuaggio rimosso | la Cassazione conferma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioMarini2 : @borghi_claudio @Mattia_Lz @marisameli2 @agorarai Onorevole …io leggo…che un medico può adire il giudice se il geni… - news_bologna : Bolognese esclusa dalla scuola di polizia per un tatuaggio rimosso dal dorso del piede: 'Non è coperto dall'uniform… - nevrotica9 : RT @ilgiornale: A nemmeno due settimane dalla sua incoronazione alla guida del #Pd, #EllySchlein sta già facendo i conti con un primo falli… - Marylu58121349 : RT @ilgiornale: A nemmeno due settimane dalla sua incoronazione alla guida del #Pd, #EllySchlein sta già facendo i conti con un primo falli… - GruppoHera : A Faenza (RA) il porta a porta integrale del #GruppoHera entra nel vivo: da lunedì 3/4 inizierà la rimozione gradua… -

Ci sarà da divertirsi quindi, ma la minaccia per Verstappen arriva sicuramente ancheAston ... Soffre ancora la McLaren - Mercedes, 13esima con Lando Norris ednel Q1 con Oscar Piastri. ...... ma per entrambe le parti lo scambio è "proficuo" e, reducemissione belga, il ministro degli ... A sembrareè invece una proroga Ue per centrare gli obiettivi. E mentre Madrid festeggia ......il controllo difensivo deve essere esercitato con cautela e rispettando le regole previste... allora la violazione è. Infine, non è necessario lamentarsi del fatto che i video non sono ...

Esclusa da polizia per un tatuaggio rimosso, Cassazione conferma Agenzia ANSA

Le sezioni unite civili della Cassazione hanno chiuso, dichiarando inammissibile il suo ricorso, la vicenda della bolognese di 34 anni, Karen Bergami, esclusa dalla Scuola superiore di Polizia per un ...Dopo la pronuncia del Garante della Privacy OpenAI ha adottato una soluzione drastica da qualche ora: rendere inaccessibile ChatGPT dall’Italia.