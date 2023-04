Esclusa dal concorso per entrare in polizia per un tatuaggio (poi cancellato): la Cassazione conferma (Di sabato 1 aprile 2023) La Cassazione ha confermato la decisione di escludere Karen Bergami dalla Scuola superiore di polizia per colpa di un tatuaggio. La 34enne di Bologna si era vista negare la partecipazione al concorso per diventare agente nel 2018, dopo che la commissione medica l’aveva dichiarata non idonea. Tutto per quel tatuaggio «in zona non coperta dall’uniforme». A poco era servito che la donna avesse cominciato la procedura con il laser per cancellare quel tatuaggio fatto sul dorso del piede a 16 anni. Le mancava appena un mese perché fosse cancellato del tutto, ma la commissione all’epoca era stata inflessibile. Bergami si era rivolta Tar, dove aveva visto accogliere il suo ricorso, riuscendo a farsi riammettere con riserva al concorso e poi ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Lahato la decisione di escludere Karen Bergami dalla Scuola superiore diper colpa di un. La 34enne di Bologna si era vista negare la partecipazione alper diventare agente nel 2018, dopo che la commissione medica l’aveva dichiarata non idonea. Tutto per quel«in zona non coperta dall’uniforme». A poco era servito che la donna avesse cominciato la procedura con il laser per cancellare quelfatto sul dorso del piede a 16 anni. Le mancava appena un mese perché fossedel tutto, ma la commissione all’epoca era stata inflessibile. Bergami si era rivolta Tar, dove aveva visto accogliere il suo ricorso, riuscendo a farsi riammettere con riserva ale poi ...

