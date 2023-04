Eredivisie, c’è il derby di Rotterdam: 27ª giornata in diretta su Mola (Di sabato 1 aprile 2023) Il Feyenoord sfida lo Sparta Rotterdam, l’Ajax contro il Go Ahead Eagles per sperare: 27ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola A 8 giornate dal termine dell’Eredivisie, il Feyenoord (61 punti) non può concedersi errori nel derby, mentre l’Ajax (55) spera in un passo falso dei feyenoorders. Appaiate a quota 53, PSV Eindhoven e AZ Alkmaar devono fare bottino pieno nelle loro sfide che, sulla carta, sono abbordabili. La massima serie del calcio olandese è in diretta esclusiva su Mola. I festeggiamenti del Feyenoord per il successo alla Johan Cruyff Arena di due settimane fa sono costretti a terminare, perché al club del popolo tocca, ora, il derby cittadino. Lo Sparta Rotterdam si trova, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Il Feyenoord sfida lo Sparta, l’Ajax contro il Go Ahead Eagles per sperare: 27ªdiinsuA 8 giornate dal termine dell’, il Feyenoord (61 punti) non può concedersi errori nel, mentre l’Ajax (55) spera in un passo falso dei feyenoorders. Appaiate a quota 53, PSV Eindhoven e AZ Alkmaar devono fare bottino pieno nelle loro sfide che, sulla carta, sono abbordabili. La massima serie del calcio olandese è inesclusiva su. I festeggiamenti del Feyenoord per il successo alla Johan Cruyff Arena di due settimane fa sono costretti a terminare, perché al club del popolo tocca, ora, ilcittadino. Lo Spartasi trova, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Thiasgal : @_ScoutistaMT_ @GiaGianmarco - r_campix : RT @Triplete64: @Milestemplaris @ilCallista In un paese serio: radiazione. In Italia,sentenza “equa”: Serie C e -195 In Italia,sentenza “vo… - Triplete64 : @Milestemplaris @ilCallista In un paese serio: radiazione. In Italia,sentenza “equa”: Serie C e -195 In Italia,sent… -