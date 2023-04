Erc | 544 milioni ai ricercatori eccellenti | sono 21 gli italiani finanziati

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 aprile 2023) L’European Research Council (Erc) ha annunciato l’assegnazione di 218 Advanced Grants ae ricercatrici di alto profilo, con un finanziamento complessivo di 544 mln di euro. Tra i vincitori – selezionati tra i 1.647 che si erano fatti avanti, tasso di successo del 13,2% – 21, terzi per numero dopo i tedeschi (36) e i francesi (31). I vincitori di questo concorso di sovvenzioni – che garantiscono a ogni principal investigator fino a 2,5 mln di euro in 5 anni – hanno proposto di realizzare i loro progetti presso università e centri di ricerca in 20 paesi in Europa, principalmente in Germania (37), Regno Unito (35), Francia (32), Spagna (16) e Italia (14).Sessanta le ricercatrici premiate, pari al 23% di tutte le domande, il loro più alto tasso di partecipazione ai bandi Advanced Grant fino ad ora. Il ...