Un uomo di 44 anni, originario del Senegal, è stato ferito a fucilate da un rivale che questa mattina ha fatto irruzione in casa sua, in largo Monache Cappuccine, nel centro storico di Sassari

Entra in casa e spara a 44enne, arrestato a Sassari

Un uomo di 44 anni, originario del Senegal, è stato ferito a fucilate da un rivale che questa mattina ha fatto irruzione in casa sua, in largo Monache Cappuccine, nel centro storico di Sassari, pare per vendicare un affronto subito durante una lite al bar la notte precedente. Il 44enne è stato colpito al torace e ad un ...