Enrico Letta è rimasto senza lavoro. Parigi non lo vuole più. E la Nato... (Di sabato 1 aprile 2023) Enrico Letta cerca lavoro. Diamo un lavoro a quest'uomo! Dopo la fine del suo ruolo di segretario del Pd ora resta un "semplice" deputato da 15.000 euro netti al mese più pensione, benefit e quadriga dorata modello Ben - Hur. Bazzecole. Infatti Enrico "occhi di tigre" –come lui stesso si definì nella fallimentare campagna elettorale del 2022- cerca qualche "aiutino" ulteriore per incrementare il fatturato annuo e così aveva pensato bene di tornare a bussare a chi un uscio una volta glielo aveva cristianamente aperto.

