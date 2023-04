Emergenza siccità | l’ultima pioggia non basta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 aprile 2023) L’agonia del Po, i laghi già sotto il livello di guardia e dietro l’angolo l’. A guardare lo stato in cui versano i nostri bacini idrici si potrebbe pensare di essere nel pieno dell’estate e, invece, è entrata da pochi giorni la primavera. Se non fossimo davanti a sconvolgimenti epocali del clima, questo dovrebbe essere il periodo di piena dei nostri corsi d’acqua mentre ci troviamo davanti a uno scenario devastante e degno di un film post apocalittico. La pianura Padana in piena. Per l’Anbi il sistema idrico nazionale è al collasso e incapace di autogenerarsi A regalarci questa impietosa fotografia è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Tutela e la Gestione del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) che nel suo report settimanale segnala come la situazione sia davvero ...