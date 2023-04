Elly Schlein e l’intervista doppia insieme a Carlo De Benedetti per parlare di “una nuova sinistra possibile”. Cos’hanno detto (in sintesi) (Di sabato 1 aprile 2023) “Una nuova sinistra è possibile“: a parlarne, intervistata, a Tempi radicali, la festa di Domani, la segretaria del Pd Elly Schlein non è sola. Con lei sul palco c’è anche l’editore del giornale ed ex proprietario del Gruppo Espresso, Carlo De Benedetti. Ne viene fuori un’intervista doppia in cui sia la leader democratica sia l’Ingegnere hanno risposto grossomodo alle stesse domande o comunque sugli stessi temi: dall’incompetenza del governo alle uscite sbilenche degli esponenti della maggioranza, dai migranti alle questioni sociali e del lavoro fino alla transizione ecologica. In più di un passaggio è stato De Benedetti ad annuire ed applaudire la nuova segretaria del Partito democratico, ma non sono mancate occasioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) “Una“: a parlarne, intervistata, a Tempi radicali, la festa di Domani, la segretaria del Pdnon è sola. Con lei sul palco c’è anche l’editore del giornale ed ex proprietario del Gruppo Espresso,De. Ne viene fuori un’intervistain cui sia la leader democratica sia l’Ingegnere hanno risposto grossomodo alle stesse domande o comunque sugli stessi temi: dall’incompetenza del governo alle uscite sbilenche degli esponenti della maggioranza, dai migranti alle questioni sociali e del lavoro fino alla transizione ecologica. In più di un passaggio è stato Dead annuire ed applaudire lasegretaria del Partito democratico, ma non sono mancate occasioni ...

