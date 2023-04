Elezioni Udine, il Pd fa l’accordo con Renzi-Calenda per puntare al ballottaggio (il M5s è da solo): il centrodestra va sull’usato sicuro (Di sabato 1 aprile 2023) Che le votazioni comunali di Udine costituiscano un appuntamento importante nel panorama del Friuli lo dimostra il fatto che in due giorni consecutivi sono arrivate le due prime donne della politica italiana. La neo segretaria del Pd Elly Schlein ha fatto il pienone al teatro Palamostre, con 300 persone rimaste fuori, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta oltre che a Trieste anche a Udine. La piazza del capoluogo friulano è, infatti, quella che può riservare qualche sorpresa in un panorama regionale piuttosto orientato verso la vittoria del centrodestra. La sfida di Udine marca la divisione tra i dem e i Cinquestelle, a causa dell’accordo raggiunto (quando il segretario era ancora Enrico Letta) con Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Che le votazioni comunali dicostituiscano un appuntamento importante nel panorama del Friuli lo dimostra il fatto che in due giorni consecutivi sono arrivate le due prime donne della politica italiana. La neo segretaria del Pd Elly Schlein ha fatto il pienone al teatro Palamostre, con 300 persone rimaste fuori, mentre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta oltre che a Trieste anche a. La piazza del capoluogo friulano è, infatti, quella che può riservare qualche sorpresa in un panorama regionale piuttosto orientato verso la vittoria del. La sfida dimarca la divisione tra i dem e i Cinquestelle, a causa delraggiunto (quando il segretario era ancora Enrico Letta) con Azione di Carloe Italia viva di Matteo ...

