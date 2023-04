Elezioni regionali e comunali. Si vota il 2 e 3 aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 e sabato 3 aprile si svolgeranno le Elezioni regionali (Presidente della Regione e Consiglio regionale) e le Elezioni comunali in 24 Comuni della Regione, tra cui il Comune di Udine e il Comune di Sacile con più di 15.000 abitanti (con eventuale turno di ballottaggio). ORARIO DI votaZIONE La votazione si svolge domenica 2 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile, dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio si svolge domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle Elezioni regionali ha luogo lunedì 3 aprile, a partire dalle 15.Lo scrutinio delle Elezioni ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 e sabato 3si svolgeranno le(Presidente della Regione e Consiglio regionale) e lein 24 Comuni della Regione, tra cui il Comune di Udine e il Comune di Sacile con più di 15.000 abitanti (con eventuale turno di ballottaggio). ORARIO DIZIONE Lazione si svolge domenica 2, dalle 7 alle 23 e lunedì 3, dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio si svolge domenica 16, dalle 7 alle 23 e lunedì 17, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delleha luogo lunedì 3, a partire dalle 15.Lo scrutinio delle...

