Elezioni in Finlandia, prova cruciale per Sanna Marin (Di sabato 1 aprile 2023) La Finlandia al voto, domenica 2 aprile, per rinnovare i 200 membri dell'Eduskunta-Riksdag, la Camera unica del Parlamento. Si tratta di Elezioni legislative anticipate che si presentano come una sfida diretta tra almeno due donne. E una possibile svolta a destra del paese nordico che ha già rinunciato alla sua storica neutralità per chiedere di entrare nella NATO contro la Russia. A dominare politicamente le Elezioni in Finlandia è in pratica lo scontro fra la premier uscente Sanna Marin, del Partito socialdemocratico, e Riikka Purra, la carismatica leader del Partito dei Finlandesi, formazione di destra nazionalista in forte crescita nei consensi. La premier finlandese Sanna Marin. Foto Ansa/Epa Stephanie Lecocq

La Finlandia al voto: i socialdemocratici della premier Marin lottano per il secondo mandato La Finlandia al voto per le elezioni parlamentari, a pochi giorni dalla ratifica del Parlamento turco dell'adesione del Paese nord - europeo all'Alleanza. Le elezioni si prevedono combattute fra tre ... La Finlandia domenica al voto, sfida tra donne ...realtà le operazioni del voto cruciale sono già cominciate con il voto anticipato che in Finlandia ...le dimissioni per una vicenda scomoda tenuta nascosta da un suo ministro " che dopo le elezioni ... Elezioni in Finlandia: domani si vota con Sanna Marin in bilico 🔊 Ascolta l'articolo La premier finlandese Sanna Marin, famosa all'estero e popolare in patria, si trova ad affrontare l'incertezza delle elezioni in Finlandia che si terranno domenica 2 aprile 2023. Nonostante la sua giovane età di 34 anni, è diventata la più giovane premier del mondo nel 2019 e ha guidato con successo il suo ... Elezioni Finlandia, premier Sanna Marin: «Vogliamo rimanere una società aperta» Corriere TV Elezioni Finlandia, premier Sanna… La Finlandia al voto: i socialdemocratici della premier Marin lottano per il secondo mandato L'economia, il cambiamento climatico e altre questioni che riguardano la vita quotidiana degli elettori, come l'istruzione e i benefit sociali, hanno dominato la campagna elettorale