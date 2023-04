Elezioni Brescia, tra i Verdi finisce a carte bollate: Bonelli commissaria i vertici locali per andare col centrosinistra, Evi sta con i “ribelli” (Di sabato 1 aprile 2023) Appoggiare o meno la candidata a sindaco di Pd e centrosinistra a Brescia? La decisione della federazione locale di Europa Verde di dire no a un progetto troppo in linea con la giunta di Emilio Del Bono, accusata di non aver brillato sulle questioni ambientali, si è trasformata in un terremoto: i Verdi Bresciani sono stati commissariati dal direttivo nazionale, sono volate le carte bollate e i due co-portavoce del partito sono su posizioni diametralmente opposte: Angelo Bonelli ha spinto per il commissariamento e l’alleanza col centrosinistra, mentre Eleonora Evi sta con i “ribelli”. E ora su tutto pende la decisione del tribunale di Roma, dove gli esponenti locali sconfessati hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Appoggiare o meno la candidata a sindaco di Pd e? La decisione della federazione locale di Europa Verde di dire no a un progetto troppo in linea con la giunta di Emilio Del Bono, accusata di non aver brillato sulle questioni ambientali, si è trasformata in un terremoto: ini sono statiti dal direttivo nazionale, sono volate lee i due co-portavoce del partito sono su posizioni diametralmente opposte: Angeloha spinto per ilmento e l’alleanza col, mentre Eleonora Evi sta con i “”. E ora su tutto pende la decisione del tribunale di Roma, dove gli esponentisconfessati hanno ...

