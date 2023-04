Elettra Lamborghini non riesce a trattenere le lacrime | ecco cosa ha smosso tutti i suoi sentimenti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 aprile 2023) La cantantenonlel'ha fatta commuoverediventa famosissima grazie ai reality, ma sarà il mondo della musica a stravolgere completamente la sua vita. Così come ha dichiarato da Piero Chiambretti la scorsa settimana al programma La tv dei 100 e Uno, ammette che molto probabilmente il suo cognome le ha spianato la strada per il successo, ma mantenerlo comporta comunque fare dei sacrifici e la fortuna non basta. Secondo a quando ammette, ha anche già studiato un piano b nel caso la sua carriera da cantante dovesse terminare da un momento all'altro: amante dei bambini, proprio come Piero Chiambretti, il suo sogno è quello di spopolare in televisione. ...