Eleonora Daniele, dopo la nascita della figlia Carlotta: “Il post parto è stato uno shock” (Di sabato 1 aprile 2023) Attraverso le pagine del settimanale Gente, Eleonora Daniele si è voluta raccontare. La nota conduttrice ha parlato di sua figlia Carlotta e di ciò che è accaduto dopo la sua nascita, raccontando anche il difficile periodo vissuto dopo il partito. “Il post parto è stato uno shock” – Nella sua recente intervista, Eleonora ha ammesso che in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Attraverso le pagine del settimanale Gente,si è voluta raccontare. La nota conduttrice ha parlato di suae di ciò che è accadutola sua, raccontando anche il difficile periodo vissutoil partito. “Iluno” – Nella sua recente intervista,ha ammesso che in L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VigilanzaT : @MauryKostanzo @RaiUno @massimilianotv @MasterAb88 per giunta è anche controproducente per Eleonora Daniele perché… - bergo_eleonora : RT @HolaBebeeeeee: “HO BISOGNO DI UN ABBRACCIO” singhiozzante nel pianto. ?? Dopo che qualche sera fa ha ammesso che in un abbraccio di Dani… - bergo_eleonora : RT @TheKateryn: Ori: “Mi ricordo che c’era lí Daniele” Faccettina ?? #Oriele - malenacosta161 : Rai, terremoto non solo per Eleonora Daniele: a sorpresa c'è un'altra conduttrice che rischia grosso ?? Urca .. Pino… - bergo_eleonora : RT @BirthdayGirl019: Daniele che pure nei momenti peggiori ha sempre detto che per lui c'è sempre stata solo Oriana. Oriana che pur non sa… -