Edoardo Tavassi dimentica di citare Nikita nella canzone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - Caterinax16 : RT @bougiefemmenoir: Tavassi era stato ammonito nella stessa puntata in cui Edoardo fu squalificato e Alfonso gli aveva detto che sarebbe s… - ciuppina : RT @Lauradefin1: Ginevra squalificata Elenoire e Ciacci televoto d'ufficio Fogli e Daniele fatti sparire manco fossero due assassini Edoard… - carmen_cupini : RT @Lauradefin1: Ginevra squalificata Elenoire e Ciacci televoto d'ufficio Fogli e Daniele fatti sparire manco fossero due assassini Edoard… - Bottai61 : RT @Lauradefin1: Ginevra squalificata Elenoire e Ciacci televoto d'ufficio Fogli e Daniele fatti sparire manco fossero due assassini Edoard… -

... cosa pensa di loro Ma cosa pensa invece degli Incorvassi Orietta Berti si è detta molto contenta per l'approdo in finale di Micol Incorvaia ed. L'opinionista del GF Vip ha ...Non ultimo, quello che è accaduto trae Micol Incorvaia, una lite, avvenuta la scorsa notte, con insulti pesanti di lui alla fidanzata. Con gli autori lo hanno chiamato in ...Un daytime in cui abbiamo anche assistito alla telefonata che Alfonso Signorini ha fatto privatamente adper sgridarlo su quanto successo qualche giorno fa. Ma andiamo per gradi. Un ...

Signorini convoca Tavassi nel confessionale del GF Vip, Edoardo nei guai a poche ore dalla finale Fanpage.it

In attesa della finale del GFVIP 7 chiunque cerca di sostenere il proprio vippone preferito. Guendalina Tavassi ha incoraggiato il fratello a modo suo ...Nel corso delle ultime ore il nome di Fabrizio Corona è tornato ad occupare le pagine del gossip per aver rivelato chi secondo lui vincerà il GF Vip ...