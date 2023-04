Edoardo Donnamaria, tensione con Nicole Murgia: cosa è accaduto nelle scorse ore (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i due ex Spartani cresce la tensione: cosa è accaduto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nelle scorse ore Dopo l’uscita dalla casa del GF Vip per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, nonostante siano trascorse solo poche settimane, ne è passata di acqua sotto i punti. I due, che nel corso dell’esperienza a Cinecittà sembravano addirittura aver messo a rischio la relazione tra Edoardo e Antonella con la loro amicizia, non si parlerebbero più e non solo, l’attrice e sorella del calciatore Alessandro, ha smesso di seguire su Instagram lo speaker radiofonico romano. Un’ulteriore prova di come il legame tra i due sia ormai andato in ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023) Tra i due ex Spartani cresce latraore Dopo l’uscita dalla casa del GF Vip per, nonostante siano trasolo poche settimane, ne è passata di acqua sotto i punti. I due, che nel corso dell’esperienza a Cinecittà sembravano addirittura aver messo a rischio la relazione trae Antonella con la loro amicizia, non si parlerebbero più e non solo, l’attrice e sorella del calciatore Alessandro, ha smesso di seguire su Instagram lo speaker radiofonico romano. Un’ulteriore prova di come il legame tra i due sia ormai andato in ...

