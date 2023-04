Edilizia: Giorgetti, 'da superbonus contributo a ripresa, sostenere ancora settore' (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "I bonus edilizi riconosciuti negli ultimi due anni hanno generato finora un impatto sulle casse dello Stato di circa 117 miliardi. La recente decisione di Eurostat sulla loro contabilizzazione “per competenza”, che ha determinato una consistente revisione dei deficit del triennio 2020-2022, ha reso evidente la necessità di intervenire per evitare di appesantire ulteriormente il bilancio ed esaurire i margini per le altre esigenze di intervento. "Non nego che il superbonus abbia contribuito alla ripresa economica ed è importante continuare a sostenere il settore edilizio. Non si può però dimenticare che a questi crediti corrisponde un debito a carico del bilancio dello Stato non ancora contabilizzati da Eurostat e istat ma debito da onorare nei prossimi anni per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "I bonus edilizi riconosciuti negli ultimi due anni hanno generato finora un impatto sulle casse dello Stato di circa 117 miliardi. La recente decisione di Eurostat sulla loro contabilizzazione “per competenza”, che ha determinato una consistente revisione dei deficit del triennio 2020-2022, ha reso evidente la necessità di intervenire per evitare di appesantire ulteriormente il bilancio ed esaurire i margini per le altre esigenze di intervento. "Non nego che ilabbia contribuito allaeconomica ed è importante continuare ailedilizio. Non si può però dimenticare che a questi crediti corrisponde un debito a carico del bilancio dello Stato noncontabilizzati da Eurostat e istat ma debito da onorare nei prossimi anni per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annabcreations : RT @LucillaMasini: Superbonus, Giorgetti: 'È giusto aggiornare l'edilizia, ma in un quadro di finanza pubblica sostenibile'. Tradotto: in I… - ediliziaitalia : Il governo ha posto la fiducia sul dl Superbonus all'Aula della Camera, come annunciato dal ministro dell'Economia… - fcister69 : RT @LucillaMasini: Superbonus, Giorgetti: 'È giusto aggiornare l'edilizia, ma in un quadro di finanza pubblica sostenibile'. Tradotto: in I… - XBIANCANERAX1 : RT @LucillaMasini: Superbonus, Giorgetti: 'È giusto aggiornare l'edilizia, ma in un quadro di finanza pubblica sostenibile'. Tradotto: in I… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Superbonus, Giorgetti: 'È giusto aggiornare l'edilizia, ma in un quadro di finanza pubblica sostenibile'. Tradotto: in I… -