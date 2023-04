Ecco com'è ridotta la Barcaccia di piazza di Spagna dopo il blitz degli eco-teppisti (Di sabato 1 aprile 2023) Una pozza di vernice nera. È ridotta così la fontana della Barcaccia a Roma, in piazza di Spagna, dopo il blitz vandalico degli ambientalisti per il clima di "Ultima Generazione" che, stavolta, hanno preso di mira il monumento dei Bernini riempito di vernice. L'obiettivo era sensibilizzare sulle conseguenze del cambiamento climatico, il risultato è l'ennesimo danno a un'opera d'arte di valore inestimabile. Mentre le forze dell'ordine hanno fermato tre persone il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha condannato duramente l'episodio vandalico: “L'ennesimo, gravissimo, episodio di questa mattina che ha colpito uno dei monumenti simbolo di Roma, la Fontana della Barcaccia di piazza di Spagna, è la goccia che fa ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Una pozza di vernice nera. Ècosì la fontana dellaa Roma, indiilvandalicoambientalisti per il clima di "Ultima Generazione" che, stavolta, hanno preso di mira il monumento dei Bernini riempito di vernice. L'obiettivo era sensibilizzare sulle conseguenze del cambiamento climatico, il risultato è l'ennesimo danno a un'opera d'arte di valore inestimabile. Mentre le forze dell'ordine hanno fermato tre persone il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha condannato duramente l'episodio vandalico: “L'ennesimo, gravissimo, episodio di questa mattina che ha colpito uno dei monumenti simbolo di Roma, la Fontana delladidi, è la goccia che fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Ecco che cosa accade quando porti il tuo violoncello in una foresta e suoni Bach. Il 31 marzo 1685 nasceva uno dei… - FratellidItalia : ?? Ecco le ragioni che ci hanno portato a vietare produzione e commercializzazione di cibo sintetico ?? Ascoltate il… - ElisabettaCapor : @Geox Buongiorno, queste sono le suole delle mie sneakers mod D7356B. Non le mettevo da un paio d'anni. Oggi le ho… - CatantR : RT @Onestidal2007: Voglio spendere 5 minuti del Mio tempo per @PaPaganini Bella persona, mai sopra le righe, ottimo giornalista, sempre s… - Anbig_1 : RT @MiyakeEau: Ma va?? Addirittura AVULSO? Ma chi lo avrebbe detto…?? Impossibile,si saranno sbagliati! #Fitto è quello che gestisce i fond… -