"È una demente": l'aggressione choc di De Benedetti alla Meloni (Di sabato 1 aprile 2023) L'ingegnere continua la sua crociata contro il primo ministro e i toni sono di disprezzo: "Questi sono incompetenti e ignoranti". Gasparri in tackle: "Corra da un buon medico" Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) L'ingegnere continua la sua crociata contro il primo ministro e i toni sono di disprezzo: "Questi sono incompetenti e ignoranti". Gasparri in tackle: "Corra da un buon medico"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCokina12 : RT @sunstateofmind_: Ripropongo queste IG stories di Matteo Demente,dove tramite una sua cara amica ci fa conoscere qualche dettaglio in pi… - TabA49456905 : @BarbaraBignardi @GuidoCrosetto Dibattito pubblico dare della demente ad una persona per giunta pdc.? Esca dalla jungla. - astone_silvia : RT @umanoantifa: Dare una macchina nuova bellissima in mano a un demente che non ha la patente è esattamente quello che hanno fatto gli ele… - LelloConso : RT @la_lagigogin: Poiché con @GiorgiaMeloni il Pnrr sta andando a rotoli, allora un demente al giorno dei suoi deve dire una cacata in modo… - Supavan61881342 : RT @sunstateofmind_: Ripropongo queste IG stories di Matteo Demente,dove tramite una sua cara amica ci fa conoscere qualche dettaglio in pi… -