“È successo prima dell’incidente”. Auto nel lago: 30enne morto, la fidanzata salvata da un poliziotto eroe (Di sabato 1 aprile 2023) Terribile incidente a Porcia in provincia di Pordenone all’alba del 1 aprile: una vettura con a bordo due giovani è finita nel lago della Burida. Lo schianto si è verificato in via Cartiera, nella zona di Rorai Piccolo. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente: la persona che era alla guida dell’Automobile ha perso il controllo e il mezzo si è inabissato nel lago. A bordo c’erano un uomo di 30 anni che è annegato nonostante i tentativi di un poliziotto di salvargli la vita e una donna di 24 anni che è riuscita a salvarsi. Secondo quanto avrebbe raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l’incidente, la coppia – di nazionalità dominicana – stava litigando quando il giovane alla guida ha perso il controllo dell’Auto finendo contro un marciapiede e poi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Terribile incidente a Porcia in provincia di Pordenone all’alba del 1 aprile: una vettura con a bordo due giovani è finita neldella Burida. Lo schianto si è verificato in via Cartiera, nella zona di Rorai Piccolo. Sono ancora in fase di accertamento le cause: la persona che era alla guida dell’mobile ha perso il controllo e il mezzo si è inabissato nel. A bordo c’erano un uomo di 30 anni che è annegato nonostante i tentativi di undi salvargli la vita e una donna di 24 anni che è riuscita a salvarsi. Secondo quanto avrebbe raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l’incidente, la coppia – di nazionalità dominicana – stava litigando quando il giovane alla guida ha perso il controllo dell’finendo contro un marciapiede e poi in ...

