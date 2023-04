È morto Peter Usborne, l'editore dei bambini (Di sabato 1 aprile 2023) E' morto , a 85 anni e mezzo, Peter Usborne , fondatore della di fama mondiale, con sede a Londra. Ne dà notizia la stessa casa editrice della "mongolfiera", da lui fondata nel 1973 e nominata Children's... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 aprile 2023) E', a 85 anni e mezzo,, fondatore della di fama mondiale, con sede a Londra. Ne dà notizia la stessa casa editrice della "mongolfiera", da lui fondata nel 1973 e nominata Children's...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : È morto Peter Usborne. La sua casa editrice per bambini stampa 350 titoli l'anno: 'Ha reso i libri accessibili a tu… - Agenzia_Ansa : E' morto, a 85 anni, Peter Usborne, fondatore della Usborne Publishing, casa editrice per bambini #ANSA - Lancillotto810 : RT @neobiovirus: Ottima conferenza stampa sugli effetti avversi da vaccino e sui componenti non dichiarati dei vaccini. Prof.Dr. Arne Burkh… - its_a_deimos : @abo_bora O sonic fez,,,,, O sonic fez a pose do peter griffin morto,,,,,,,,,...,,,,,, - italyaturlarii : E' morto Peter Usborne, l'editore dei bambini -